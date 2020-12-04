年近70歲的蔡姓老翁，看到妻子中風30多年臥病在床，又因病住院不斷哀號，看著老伴痛苦，竟然心生替老伴解脫的想法，在醫院悶住老伴口鼻，一瞬間突然驚覺這樣不對，馬上跑到護理站求助，醫護人員急救5天後老伴仍回天乏術。台北地檢署偵查後，檢察官3日依殺人罪起訴蔡男，但認為他是想解脫老伴痛苦，犯罪行為情堪憫恕，特別建請法院從輕量刑。若法院真的從輕量處有期徒刑，依法最高可減刑一半。

蔡姓老翁的妻子，30幾年內先後7度中風，領有極重度身心障礙證明，長年臥病在床，呈現癱瘓失能狀態，今年9月間因尿道炎送醫住院，蔡在醫院陪病，聽見老伴一直痛苦哀號，回想老伴痛苦了數十年，自己也心力交瘁。

9月5日晚間8時許，蔡起心動念要幫老伴解脫，就徒手捏住妻子的鼻子，還用衛生紙包裝塑膠袋悶住嘴，數秒後驚覺犯下大錯，跑到護理站大喊「我太太解脫了，我太太死了」，哭求醫護救助，衝進病房的醫護人員馬上急救，但蔡妻仍在5天後不治。

警方獲報偵辦，蔡的兒子特別替老父求情，蔡移送北檢複訊後獲5萬元交保。對於為何殺妻，蔡在檢方偵訊時供稱，照顧妻子30年，他看到妻子有意識，不是植物人，卻活得痛苦，於心不忍，就想幫長年生病的妻子解脫。

這起長照悲歌曝光，引發網友熱烈討論，紛紛表達同情，並且留言支持立法推動安樂死，「照顧者與被照顧者都解脫了，只有當事者才知道這心酸的情境」、「支持立法通過安樂死！讓病人在生前選擇」、「兩老身心都受苦了」，還有人說「照顧病人真的很辛苦，又是自己的親人，真的難為了」、「為什麼不敢面對安樂死的這個議題，間接地又造成了另一個悲劇」。

(中時新聞網)