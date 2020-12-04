國防部4日傍晚發布共機擾台情況，有3架次運-8型共機進入我西南防空識別區後折返。我空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離。
據國防部發布新聞稿指出，這次擾台共機機型分別為運-8反潛機、運-8技術偵察機、運-8遠干機，我空軍派出空中巡邏兵力應對，進行廣播驅離，並以防空飛彈追監。
這是12月第2次的共機擾台活動。臉書粉絲專頁「台灣西南空域」統計，共軍在11月已累計進入我空域10天，廣播驅離紀錄26次。
文章來源：中共解放軍進入我西南空域活動情況
(中時新聞網)
國防部4日傍晚發布共機擾台情況，有3架次運-8型共機進入我西南防空識別區後折返。我空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離。
據國防部發布新聞稿指出，這次擾台共機機型分別為運-8反潛機、運-8技術偵察機、運-8遠干機，我空軍派出空中巡邏兵力應對，進行廣播驅離，並以防空飛彈追監。
這是12月第2次的共機擾台活動。臉書粉絲專頁「台灣西南空域」統計，共軍在11月已累計進入我空域10天，廣播驅離紀錄26次。
(中時新聞網)
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