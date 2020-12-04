「叫賣哥」葉昇峻與歌手老婆周惠珊近日錄民視節目《幸福保衛戰》，聊到小孩出生之後，夫妻生活的落差，叫賣哥突然自曝小孩出生到現在都沒「開機」已4年，他崩潰大喊：「請兒子把老婆還給我！」

周惠珊親餵兒子母乳到2歲8個月，但現在已4歲的兒子天天黏在老婆身上，讓叫賣哥某天突然語重心長跟兒子說：「什麼時候可以把奶奶還給我？我很久沒喝奶奶了！」雙關語的諧音讓現場笑歪。原以為兒子戒母乳之後，夫妻之間總算能有親密關係，沒想到兒子依然霸佔著老婆不放，平常就算夫妻牽牽小手，也會被兒子無情撥開並嗆聲：「這是我老婆，不是你的！不要碰！」

「叫賣哥」葉昇峻挑戰自我。（民視提供）

有一天，夫妻心血來潮詢問兒子：「想要弟弟還是妹妹？」沒想到人小鬼大的兒子竟然告訴他們：「你想都別想！」讓叫賣哥無奈說：「目前是4年多沒開機，還不知道要忍到什麼時候！」他還提及小孩幾個月大時，早上起床看到老婆還在睡，於是貼心把小孩抱到客廳沙發，因兒子當時還不會走路，所以沒做任何防護措施，他便自顧自開起直播，但沒想到小孩的腳踢著，就在沙發邊緣掙扎，粉絲看到瘋狂留言，告知他小孩快掉下去，沒想到神經超大條的叫賣哥沒仔細看留言，直到後頭傳來「碰」一聲，才發現兒子摔了下來，幸好無大礙。

(中時 )