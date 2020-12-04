美國國防部將大陸晶圓代工龍頭中芯國際、大陸能源公司中國海洋石油、中國建設科技及中國國際工程諮詢等4家陸企列入黑名單，成為川普政府卸任前再對陸氣出手的案例。這份被稱為「五角大廈黑名單」的禁令，與美國商務部的實體清單不同，美國投資者更被限制參與投入資金至這些實體，長期來看在金融市場募資能力被大幅限縮，影響程度甚至不輸華為受到的影響。

中芯國際原本被美國商務部列入「出口管制關注名單」，近期又被列入「與大陸軍方擁有或相關控制大陸企業清單」，也就是五角大廈黑名單，除了原物料與生產設備供應斷貨問題，先進製程發展與大陸半導體自主化又面臨危機，並斷絕所有來自美國的資金來源。

TrendForce 旗下拓墣產業研究院報告指出，中芯國際旗下有3座8吋晶圓廠、3座12吋晶圓廠，目前月產能為23萬片晶圓，並持續擴展當中。若從中芯國際2019年正式生產14奈米製程以來，2020年仍致力於12奈米製程、N+1、N+2 製程，預計在2021、2022年分別開始量產N+1、N+2 製程，根據調查，N+2 製程的精度最接近台積電7奈米製程。

然而，中芯國際要持續發展先進製程，必須大量提高資本支出，主要是受到大陸半導體自主化推動進程，然而，9月初市場上傳出中芯國際恐遭列制裁名單，美國的半導體生產設備供應商所擁有的技術絕大部份掌握在美國身上，導致中芯國際不得不在今年公布的第三季財報與第四季展望當中，從67 億美元下修至59 億美元。

中芯國際的客戶結構以大陸IC設計廠商為主，整個大陸以及香港市場貢獻營收達 69.7%、歐洲 11.7%。受到陸美貿易戰影響，大陸半導體自主化成為發展重點目標，北美地區的營收貢獻已經從2018年第三季33%，大幅降至今年第三季 18.6%，這次禁令實施後，將導致美國IC設計廠商大幅降低投片意願，北美地區的營收貢獻將再迎來萎縮。

中芯國際針對此事重申，該公司是國際性的公司，並未涉入大陸軍方相關的業務，該公司的客戶均用在民用與商用。

不過，中芯國際目前積極與大陸客戶緊密合作，維持2020年第四季至2021年的產能利用率，未來被於列入實體清單，能減緩對營運的大陸晶圓代工發展。

至於華為，為遭美國列入實體清單後，廠商被要求採用美國技術的半導體產品與服務，若要出貨華為將經美國商務部允許才能出貨，雖然目前有許多廠商獲得出貨許可，但仍不能出貨5G相關零組件，華為恢復先前的營運動能還有很長一段路。

(中時新聞網)