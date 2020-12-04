交通部長林佳龍今（4日）晚近7時到台鐵瑞芳至猴峒段坍方現場了解搶救情形，林佳龍表示，搶修以安全為第一，雖然預期在4天內搶修完成通車，但邊坡的狀況還不穩定，所以他要求務必搶修人員的安全，快當然好，但寧可做到安全無虞。

林佳龍說，這次的應變可看出台鐵同仁落實標準作業程序，所以從11月30日發現有電桿傾斜的狀況，都在第一時間現場監控、通報，所以到今天早上發生比較大規模的坍塌，之前的1個小時就已經通報兩端行車停止，讓車上乘客安全撤退，這點他特別表達肯定。

交通部長林佳龍晚間到坍塌現場了解搶修情形。（王揚傑攝）

交通部長林佳龍晚間到坍塌現場了解搶修情形。（王揚傑攝）

交通部長林佳龍晚間到坍塌現場了解搶修情形。（王揚傑攝）

輸運部分林佳龍指出，搶修期間從台北到東部所有客運加開班次，到台東的航班也增加，因為再來又是假日，確保所有往來北部、東部的旅客順利抵達目的地。

林佳龍表示，由於坍塌面積相當大，有走山的情形，一方面搶修復原，另針對整個邊坡的監測、巡察要持續落實。這幾天雨量還是相當大，搶修的過程要確保人員的安全，故請國人多加體諒，同仁一定會加速搶修完成，替代輸運資訊請大家參考利用。

(中時 )