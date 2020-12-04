長期為美國、日本、法國大廠代工內衣褲的雅捷仕國際有限公司，2009年自創品牌「波曼妮亞」，主打年輕時尚，款式活潑兼具機能性且平價，今年12月起舉行年終廠拍特賣，再度為二林喜樂保育院院生換新「內在美」，除捐贈逾千件內衣褲、另加碼捐出1萬元做公益回饋社會。

波曼妮亞設計總監康孟珍表示，自家內衣調是以整型內衣重新設計打版，製作更具集中托高功能的內衣，廣受年輕女性喜愛。今年業績確實受到疫情衝擊，實體店面影響尤其嚴重，電商網購部分，也因大眾縮衣節食，買氣疲弱不振；基於衛生，她仍建議消費者，每天穿的內衣褲，應該每半年換新。

今年受到新冠疫情衝擊，需要肢體接觸、試穿的內衣業業績大不如前，網路銷售買氣也不見報復性消費現象；不少業者趁著年終舉辦廠拍衝業績、同時回饋消費者。（謝瓊雲攝）

今年受到新冠疫情衝擊，需要肢體接觸、試穿的內衣業業績大不如前，網路銷售買氣也不見報復性消費現象；不少業者趁著年終舉辦廠拍衝業績、同時回饋消費者。（謝瓊雲攝）

今年受到新冠疫情衝擊，需要肢體接觸、試穿的內衣業業績大不如前，網路銷售買氣也不見報復性消費現象；不少業者趁著年終舉辦廠拍衝業績、同時回饋消費者。（謝瓊雲攝）

喜樂保育院行政管理中心主任葉鳳棋指出，很感謝波曼妮亞5年來，年年捐贈保育院超過1千套內衣褲，總監康孟珍也都親自到院內，耐心指導院生如何正確挑選內衣、和內衣的穿脫洗滌，對於院內的身心障礙院生來說，是生活教育很重要的環節。

康孟珍說，今年年終廠拍自12月開始，10萬件內衣褲任君挑選，以前所未有破盤特價出清特派，歡迎大家前來試穿選購、買好買滿！包括內褲50元、1千元4套成套內衣褲等，等同下殺2折到2.5折。配合防疫，廠拍在室內廠區進行，須全程戴口罩並進行手部消毒。

(中時 )