蜜雪薇琪在2004年一出道就以美聲讓許多樂迷耳朵臣服，可惜4年過後兩人因人生規劃淡出演藝圈，讓粉絲們都感到可惜；不過，兩人從2016年透過網路復出，經常分享翻唱其他藝人歌曲的影片，獲得好評，先前合體表演〈對面的女孩看過來〉，還釣出原唱給好評。

今（3）日蜜雪薇琪歌迷會在微博分享一段她們在休息室開心唱歌的影片，畫面中是兩人在2018年「金曲傳奇」的後台，兩人在一群化妝師和工作人員身旁亂唱，「我左看、右看、上看、下看，原來每個女孩都不簡單」，就這樣唱起任賢齊的〈對面的女孩看過來〉，看起來相當開心愜意。

蜜雪薇琪兩人的超美合聲，也讓原唱任賢齊轉發貼文，還給了正面評價「好聽」。(圖/ 摘自微博)

蜜雪薇琪兩人的超美合聲，也讓原唱任賢齊轉發貼文，還給了正面評價「好聽」，認證她們的好歌喉；許多粉絲也熱情留言，「不管過多久聽都覺得好聽」、「超級棒」。

蜜雪在2008年結婚，隔年就生下一名寶貝女兒，成為美麗的人母；薇琪則到美國加州大學聖地牙哥分校完成學業，2010年當起瑜珈老師。兩人曾入圍第18屆金曲獎最佳演唱組合獎，美聲獲得肯定。

(中時新聞網)