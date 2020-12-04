賭王三房千金何超蓮自從與大陸演員竇驍公開戀情後一直愛得高調，不時放閃曬恩愛，感情火速升溫。她也常在社群網站上發放「福利照」與網友互動；不論是自己的美照或是火辣的好身材，皆引發網友們的熱烈討論。

今(4日)一早，何超蓮在自己的微博上更新了一則新動態，她透露自己要去打水光針，第一次體驗很緊張，並問網友會不會有密集恐懼症，她配文說道：「好緊張好緊張好緊張。第一次體驗打水光針，昨晚還失眠，科普一下，疼不疼，說的針孔會不會有密集恐懼症」。

何超蓮為打水光針緊張到失眠 (圖/ 何超蓮微博)

不少專業的網友回覆，就只是普通皮膚補水護理，恢復很快，不怎麼痛；也有網友覺得何超蓮都這麼好看了，美女要自信一點，這也讓何超蓮一臉疑惑的說：「是我理解錯了嗎？不是補水護膚嗎？」

更有粉絲要何超蓮要注意安全，結果秒被本尊回「好的」，於是不少網友稱讚何超蓮相當寵粉，沒有半點豪門千金的架子。從何超蓮其他動態的評論區回覆情況也不難發現，何超蓮與粉絲互動確實相當頻繁，給人一種親和力滿滿的感覺。

(中時新聞網)