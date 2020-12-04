根據《財訊》報導，就在歐、美多處因武漢肺炎疫情確診再現高峰，2度進入封城狀態的同時，亞洲多國卻打通了彼此間的門戶—東協10國與中、日、韓、紐、澳共15國，終於在談判8年後簽署了《區域全面經濟夥伴關係協定（Regional Comprehensive Economic Partnership，縮寫為RCEP》。

RCEP所打造的自由貿易區域，涵括了約1/3的全球GDP（約26兆美元），以及約3成的全球總貿易額（約10兆美元，占比29%）和全球人口（約23億，占比31%），確實是1件世界大事。

中國台商優勢不再 傳統產業將與日韓直球對決

而且每有大型區域貿易協定台灣無法參與，國人就難免陷入即將產業空洞化、被邊緣化的集體焦慮及政治口水。更何況這次RCEP的簽署，被視為是美中貿易戰兩強對立的延伸戰線，在兩岸政治氣氛不佳，美國總統換屆的當下，政府大聲疾呼「影響有限」，到底是真的還是安慰民眾來的？

綜觀各界對RCEP的疑惑，在經濟方面不脫兩大項目：1、台灣的出口是否會因此受到衝擊？2、台灣是否會被孤立？

根據《財訊》報導分析，RCEP成軍並不至於直接導致上述兩點立刻發生。最大原因在於，「已經喊了10幾年，台商的海外生產基地、產品結構調整，產業絕大部分早就做好因應了，」產業界人士透露。但這也不表示台灣的經濟完全不會受到影響，RCEP所造成的改變，將展現在以下幾個面向。

第1，傳統產業在中國的優勢不再，將與日、韓直球對決。

如經濟部所強調，台灣與RCEP成員國約72%的貨物貿易本來就是零關稅，多數為資通訊產品，剩下不到30%的部分，主要是石化、汽車零組件、機械、鋼鐵、紡織等。但其實這5大傳統產業的業者，大多數都已經在中國或東南亞設廠。業者也表示，日後只要在中國或東南亞取得原產地證明，輸出到RCEP區域內的國家，也可享關稅優惠，衝擊真的不大。

根據《財訊》報導，台灣鋼鐵公會理事長暨中鋼董事長翁朝棟指出，RCEP生效後對上述產業的最大差別，應該是在於這些產業多數是兩岸ECFA早收清單的受益者，原來中國與日、韓之間沒有自由貿易協定，而且上述產業的產品在中國大多供過於求，讓台商先嘗到了甜頭。

但現在中、日、韓透過RCEP，相互之間的貿易都要開始降稅，台灣的鋼鐵、機械、紡織等產品在中國沒了關稅優勢，要進入日本韓國又比別人有門檻，未來正面迎擊對手，只能靠品質和技術才能贏得市場。

(中時新聞網)