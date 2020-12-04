由於地形的關係，台灣地震頻傳，而社會新聞中，火災也屢見不鮮，因此許多人好不容易買了房子之後，都會為房子投保，尤其是火險和地震險。但一名網友表示，當初買房辦房貸時，被銀行強制要保住宅火險與地震險，現在過了快一年了，又來單子準備年繳第2期時，他卻不想再繳了，因此詢問大家，不續繳會怎樣嗎？

原PO在PTT home-sale板發文指出，當初向銀行申請辦理房貸時，被強制投保火險與地震險，否則貸款辦不下來。他說，火險、地震險是年繳的，現在快一年了，它又寄單子來叫我繳費，而在貸款期間規定都要繼續繳的，想知道如果不繳會怎樣呢?貸款都已經下來了，房貸正常繳，保險不續繳會怎樣嗎?

貼文一出，許多網友紛紛不約而同表示，「銀行直接幫你續，下期再扣」、「不繳的話銀行會幫你加進房貸帳單裡」、「不繳銀行會幫你續約，然後自動扣款，合約都有寫」、「直接扣啊！然後寄繳款證明跟保險合約給你」、「可以不繳啊。通知幾次無效之後就叫你大額還款吧？」、「銀行會先代墊火地險保費，然後跟你加收利息，印象中是5%」。

也有網友提醒原PO，「為自己的房產多一層保障不是很好嗎？不需要省那兩千元」、「這都要省，萬一真的燒了，房沒了，你還要還錢，不就哭死」、「可以叫你還錢」、「最嚴重法拍你房子阿」「房貸繳完之前房子還不是你的喔...」。

事實上，在921過後，政府為了讓社會大眾可以在震災後儘速獲得基本經濟支援，因此從民國91年4月1日起實施「住宅地震保險制度」，規定購買住宅時，火險就一定要加買地震基本險，而銀行也規定房子如需貸款，除了像以往一樣必須投保住宅火險外，還要強制加保地震基本險。

(中時新聞網)