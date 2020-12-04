「要開始適應沒有陳柏宏日子，第1場雖還習慣且贏球，但王律翔、白薩兩人得有更多互動，少些個人單打，才不會自己累斃卻輸球，接下來3場拚2勝，朝本階段7戰拿5勝邁進。」中州科大總教練「鳥仔」許智超賽後表示。

中州先前開季2連勝遭高師大中斷，外加首戰撞傷的碩二主控陳柏宏，核磁共振結果確定右膝前十字韌帶斷裂，本季也是他生涯最後1季UBA報銷，中州4日仍以67比56擊敗台灣體大，目前3勝1敗，許智超懸在心中大石稍落下，小鬆了口氣。

他說，陳柏宏UBA生涯提前結束，已是既成事實，沒任何幻想空間，也是膝傷的大一菜鳥控衛李威瑨、大四前鋒楊子毅，已跟陳柏宏一起送回學校，他們下周一將到台中榮總做MRI，李威瑨若幸運不必動刀，本季還有機會再回來，頂下陳柏宏的缺口，如果也須手術，控衛這大洞，只能續由王律翔、白薩輪流扛下。

「鳥總」說，今天此役測試了一下，大致還OK，但開始他倆呼應沒有很好，甚至於各打各的，開局才表現欠佳，前10幾分鐘後一直落後，後來兩人多了些互動，攻勢轉而流暢，才超車拿下這重要一勝。

5至7日中州最後三戰依序對世新、屏大、臺師大，許智超說，目標2勝，帶著5勝2敗回家，大抵可先保級，備戰第三階段，再談連兩季晉八強的事。

蒙古籍中鋒蘇格爾第1、3節只各得2分，第4節台體追成6分差時他跳出大爆發，得以穩住陣腳贏球，全場15分、19籃板，開季第3次「雙十」，也是連兩場19籃板，他說，仍靠拿手的時間差，籃下打點經驗較缺的臺體球員。

白薩、王律翔分別拿下13、9分，白薩、王律翔兩人賽後都說，誰在場上控球隨機應變，投、傳之間得在第一時間拿捏，雖是全新角色，卻也是不得不的權宜之計，得自我適應。

(中時 )