今年，台灣半導體產業下半年業績暴衝，除了聯電營收、獲利3級跳，聯家軍的價值，也正悄悄在轉變。 今年正是聯電成立40周年，聯電早期除了晶圓製造也自己做IC設計，專注代工製造後，這些IC設立團隊自立門戶。現在，聯電仍在不少半導體產業公司的董事會裡擁有董事席位。

根據《財訊》報導指出，這些公司當中，包括全球最大顯示驅動IC設計公司聯詠、全球第三大PCB（印刷電路板）製造公司欣興，提供ASIC(特殊應用積體電路）設計服務的智原，設計感測器的原相，設計PC和高頻通訊OC的聯陽，做微處理器的盛群，做觸控和MEMS麥克風的矽統，形成一個完整的生態系。

要了解聯家軍的發展，要先了解聯電的轉型計畫。

聯電走出陣痛 現金流大增

2017年7月，聯電採行共同總經理制後，新接任的共同總經理簡山傑和王石決定，不再投資12奈米以下的先進製程。當時許多投資人擔心，「聯電未來的夢在哪裡？」

不過，根據《財訊》報導，聯電已重新定位自己是特殊製程的領導者，因為，半導體並非只能靠微縮製程加值，誰能做到超低漏電、超低功耗也同樣有價值，這個領域的投資不像推進微縮製程那麼昴貴，但也有大量的市場需求。聯電曾估計，在全球特殊製程的市占率已達到22％。

像是去年，聯電就開發出40奈米高壓製程，可以用在製造AMOLED控制晶片上；也開發射頻半導體技術，可以用來生產4G和5G手機需要的天線，聯電也擁有物聯網產品需要的eFlash記憶體技術，計畫用在28奈米生產的物聯網晶片。此外，聯電去年也布局第3代半導體，開發高效率的電源功率元件。

《財訊》團隊報導指出，聯電有一個轉型5年計畫，2018年開始調整體質，預計2022年整體成果逐漸浮現，這個轉型計畫的目標，是扭轉過去為了追求先進製程，過度投資對聯電資源運用的扭曲。因為，高額投資讓聯電一度背負數千億的折舊攤提成本。

轉型後，聯電的自由現金流不只增加3倍，聯電的營業利益率也在逐漸爬升，2019年第一季，聯電的營業利益率是-4.9％，但之後每一季都攀升，今年第3季，這個數字已經升至12.5％。

折舊是觀察聯電發展的另一個重點。今年第3季，聯電宣布廈門聯芯的產能，已達到2萬5千片，這代表聯芯已達到經濟規模。由於廈門聯芯是聯電最後1個12吋廠投資案，從這一季開始，聯芯的虧損可望減小，折舊成本可望下降，讓聯電現金流變得更為強勁。

(中時新聞網)