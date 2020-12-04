東港鎮大潭里逢雨必淹，甚至可以看見魚在淹水的大街上悠游。屏東縣政府與立委周春米爭取1.48億元進行排水改善工程，預計明年3月動工。（立委周春米辦公室提供／潘建志屏東傳真）

屏東縣東港鎮大潭里因地勢低窪，排水設計不良，逢雨必淹，嚴重時甚至可以看見魚在淹水的大街上悠游，讓居民叫苦連天。屏東縣政府與立委周春米爭取1.48億元經費進行排水改善等相關工程，預計明年3月動工，希望解決水患問題。

東港大潭里居民表示，積水、淹水似乎已成為居民的宿命，有時一年可以淹到3次以上，生命財產備受威脅。雖然每次只要大雨就會調來抽水機應急，不過只是治標不治本，問題還是沒有解決。

多年來居民不少向縣府陳情，縣府也在去年向水利署提報，包括大潭社區排水改善工程等多項計畫，卻因為水利署經費不足而未核定。今年四月立委周春米與第七河川局、縣府水利處等單位會勘後，要求水利署儘快核定，並向中央爭取相關預算改善排水。

七河局目前已通過初審，共1.48億元經費進行增設雨水箱涵、疏浚排水渠道、大潭新支線排水系統等改善工程，預計明年3月動工，完工後將還給居民安全舒適的家。

居民得到消息後非常開心，不過卻也擔心工程動工後不久便遇汛期，擔心施工期間若逢大雨，將造成淹水更加嚴重，希望工程進度能夠提前並加速。

(中時 )