台灣加權指數4日上漲1.11％，站穩「萬四」，收在14,132.44點。台股今年以來截至12月3日，漲幅為20.33％，更勝S&P 500指數漲幅13.49％、MSCI全球股票指數上漲13.44％。

投信法人指出，全球央行貨幣寬鬆，台股殖利率達2.95％，優於日本股市殖利率1.57％、韓國股市殖利率1.61％，台股殖利率居亞洲主要股市之冠，有望吸引外資持續匯入。另外，後疫情時代，科技5G等革命性產業出爐，元月行情鎖定5G相關股票機會。

兆豐國際台灣先進通訊基金經理許鈞雄表示，台股受惠科技產業正向發展、晶圓代工產能供不應求，內需市場亦在台商回流、晶圓代工龍頭建廠效應與綠能需求，台股評價更具吸引力，預估台股2021年企業獲利將維持成長態勢，幅度可能落在15～17％。

兆豐國際台灣先進通訊基金鎖定5G相關供應鏈，依據MIC(資策會)預測，全球通訊產業預估2021年將成長8.1％，至6,133億美元，主要來自企業網路及5G電信網路，預期台廠5G供應鏈2021年表現可期。

(工商 )