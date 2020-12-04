面對數位金融浪潮的持續發酵，合作金庫商業銀行為提升自動化服務品質與效率，將推出新一代ATM，並預計於2021年第一季開始陸續裝設166台，新款ATM主要搭配19吋直立式多點觸控螢幕，相較於舊款15吋螢幕，提供較為舒適的視覺感受，此外，另加裝防窺側光翼，除提升ATM整體時尚感外，更可於使用過程中保護個人資料的隱私安全，讓民眾使用過程更加安心。

合庫銀行亦傾聽民眾的聲音，在軟體部份也將配合新款ATM全新大改版，除優化使用畫面及介面，以解決操作上的痛點、縮短交易作業時間及提供個人化服務外，另結合如手機滑動點選的操作方式，以提升便利性及增加人機互動體驗，打造舒適、簡潔及以客戶為中心的數位金融環境，預計將可於2021年問世，並將同步規劃舉辦行銷抽獎活動，邀請民眾一同前來體驗。

面臨行動金融趨勢及民眾消費習慣的改變，合庫銀行認為，ATM功能應持續進化，提供更多元的自助服務項目，目前已於2019年推出ATM無卡存款及二種無卡提款方式，民眾可分別透過指靜脈生物辨識或行動網銀APP預約來完成提款；另預計將於今年底與財金公司合作推出手機門號轉帳功能，不用再硬背那落落長的銀行帳號，只需要輸入對方的手機門號即可轉帳交易。

合庫銀行更看準多數民眾已熟悉QR Code的使用，規劃將於ATM增加QR Code硬體設備，並先從提供掃碼繳費、稅功能著手，逐步增加各項應用場景，期望在行動世代的潮流中，透過ATM讓民眾更易於取得金融服務及滿足需求，實現普惠金融的便民美意，讓ATM依然為民眾生活所不可或缺的一環，成為滿足生活金融大小事的好鄰居。

(工商 )