台灣企銀4日舉行線上法人說明會，由總經理張志堅主持、會計處處長周玉娟簡報說明2020年第三季的營運成果。張志堅表示，2020年是充滿挑戰的一年，台灣企銀將持續發揮中小企業專業銀行的角色，戮力成為中小企業的強力後盾，同時以企業金融業務為第一隻翅膀、並打造具有中小企業特色的財富管理商業模式，規劃財富管理、信託業務為第二隻翅膀，達成獲利成長目標。

周玉娟指出，截至第三季累計提存前稅前淨利70.56億元，較去年同期衰退16.44％，主要是因美國聯準會（Fed）、央行降息及整體大環境不佳，影響利息、手續費及金融商品相關收益。另外，因受到疫情衝擊產業經營，以增加備抵呆帳的提存因應，截至第三季累計稅前淨利38.29億元，衰退幅度較大（年減41.24％），資產品質部分，截至第三季逾放比0.42％、備抵呆帳覆蓋率312.31％。

周玉娟表示，受疫情影響最嚴重的時間已過去，台灣企銀第三季單季稅前淨利13.29億元，較前一季9.59億元，成長38.58％、9月利差1.191％，較6月1.141％，增加5個基本點，主要反應6月利差觸底後回升及積極承做企業放款，使整體放款平均餘額增加210億元。

另外，台灣企銀10月受單一授信戶營運及財務發生困難影響，導致逾放比及備抵呆帳覆蓋率惡化，目前已逐步轉銷呆帳因應，11月逾放比較10月降低，後續將加強催理及精進授信徵審作業、提升授信品質及風險控管能力，力求穩健經營。

張志堅表示，2020年受到新冠肺炎疫情影響，各行各業都遭遇到嚴重的考驗，尤其是中小企業由於風險承受能力較不足，當外在經濟環境變動較大時，受到的影響尤為嚴重，而臺灣企銀身為中小企業專業銀行，此時更是協助中小企業度過難關的時刻。台灣企銀相信在風雨過後，將與廣大的中小企業站得更穩、發展更好。

此外，台灣企銀在協助企業取得營運活水資金之虞，也積極落實企業社會責任，並獲多項獎項肯定，如連續兩屆首家公股銀行獲金融研訓院頒發「台灣傑出金融業務菁業獎-最佳中小企業金融獎」特優獎項，首次參加海外AREA亞洲企業社會責任獎即獲社會公益發展獎等。

張志堅表示，得獎對台灣企銀來說不只是一種肯定，更是一種鼓勵，未來也將朝此方向繼續前進，並堅守中小企業專業銀行的角色和功能，充分回應社會的期待，成為國人最信賴的中小企業專業銀行。

(工商 )