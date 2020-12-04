台灣工藝設計界年度壓軸盛事「2020工藝之夢」4日起於新光三越北中南大店巡展；新光三越副董兼總經理吳昕陽10月甫接任新光三越文教基金會董事長，隨即於工藝之夢開展揭幕式表示，工藝展邁進第27個年頭，前董事長吳東興一直以來堅持理念就是「讓藝術走入生活，而不是把藝術放在博物館」，他將繼續支持工藝之夢，鼓勵優質創作者。 由文化部指導，國立臺灣工藝研究發展中心、新光三越文教基金會與新光三越百貨共同主辦「2020工藝之夢」，至今邁入第27年，百位藝師齊聚首，主要有台灣工藝競賽、國寶級工藝展、品牌設計展及儀式生活節等五大區，吳昕陽說，今年因疫情影響，以往工藝設計大賽總吸引5、600人報名，今年雖少一點有472人報名，競爭依舊激烈。

每年工藝大賽特別獎都是由新光三越文教基金會收藏，今年特別獎為施惠閔的「秋景圖蘆葦」奪得，今年工藝界百萬鑲金大賞「臺灣工藝競賽」計有65件精彩入選作品，其中更有16件是年輕創作者；而人間國寶、年度「國家工藝成就獎」得主葉經義則展出他近70年的木雕人生；「臺灣優良工藝品&Yii」38件優秀評鑑工藝品以及年度話題展售「儀式生活節」，台中百年木雕品牌陳彫刻處與50家台灣工藝設計品牌、百件限量生活工藝設計選物店等。其中百萬元獎金的一等獎由林智斌的「禪荷。漱泉」脫穎而出。

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