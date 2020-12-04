疫情見到曙光，加上明年還將有新LTV法計算風險權數上路，彰化銀行4日在法人說明會中指出，明年的放款營運量成長情形，預估將有4～6％的成長幅度。

彰化銀行主管說，新LTV法計算風險權數，預計可增加資本適足率0.77個百分點，初步預計可望增加約762億元的放款動能，未來將鎖定企業放款、自住房貸等方面。

整體來看，今年全球經濟受到疫情影響，預計明年回溫，加上疫苗出現振奮結果，明年若能有效控制疫情，全球經濟成長有機會調升。其中，台灣防疫有成，且受惠中美科技戰，出口暢旺、內需也成長，主計總處也調高明年經濟成長率，來到3.83％，接下來將鎖定台商回台商機，持續增加中小企業放款、聚焦自住購屋。

對於2021年，彰銀對核心業務成長，保持樂觀，而受惠資金匯回台灣，預計財富管理、金融操作等商機也看好，將可望挹注銀行獲利。

財管方面，彰銀主管說，今年財管受到新冠疫情、保險新制衝擊，接下來會以多元商品來調整收入結構，並以退休、財富傳承等方面為主軸，並會聚焦高資產客群，提高商品、客戶的滲透度，並擴增財管團隊。

(工商 )