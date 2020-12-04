台銀人壽銀人壽公告，取得台北市樂群二路283號等十戶及車位，交易總金額為783,888,000元。

事實發生日為12月4日，契約相對人為興富發建設公司，台銀人壽銀人壽取得台北市樂群二路283號等10戶及車位，土地座落為台北市中山區金泰段32-2地號持分土地，建物座落為台北市樂群二路283號等10戶及車位。

台銀人壽銀人壽指出，具體目的為依保險法規定，進行不動產投資，而付款條件尚在協議中。

(工商 )