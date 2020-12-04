台銀人壽砸7.83億元 取得北市十戶、車位 20:392020/12/04 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台銀人壽銀人壽公告，取得台北市樂群二路283號等十戶及車位，交易總金額為783,888,000元。 事實發生日為12月4日，契約相對人為興富發建設公司，台銀人壽銀人壽取得台北市樂群二路283號等10戶及車位，土地座落為台北市中山區金泰段32-2地號持分土地，建物座落為台北市樂群二路283號等10戶及車位。 台銀人壽銀人壽指出，具體目的為依保險法規定，進行不動產投資，而付款條件尚在協議中。 《金融股》華南銀追趕危老都更業務 一條龍服務強化信賴度 遠雄人壽深受消費者信賴 連續五年獲保險品質獎優等肯定 (工商 ) #台銀人壽 #車位 #銀人壽 #樂群 #號等 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 竹市台南房價飆 在地人喊買不起 04:102020/12/04 焦點要聞 連日闖過28.8、28.5雙防線 台幣匯率28.668 九年半新高 04:102020/12/04 財經要聞 中壽攜手開發金 永續發光 04:102020/12/04 全球財經 蘇東坡食菊成癖 延壽軼聞更神奇 04:102020/12/04 兩岸藝文 公股人事再異動 蘇佐政將接農業金庫總座 04:102020/12/04 金融．稅務 偏鄉巴士預算2.8億 市府甜蜜的負擔 04:102020/12/04 地方新聞 出道25年被控「搶人女友」等罪名 羅志祥駁斥「中間插足」 16:112020/12/04 娛樂 K型經濟復甦來了 07:002020/12/04 財經 財經熱門新聞 陸製量子電腦「九章」問世 大勝谷歌快100億倍 - 財經 - 工商 一個RCEP兩種溫度 陸對日韓、澳態度迥異目標卻相同 - 財經 2020資金成洪水猛獸 謝金河：可能走出另一條投機路 - 財經 聯電勇奪最多金塔獎企業 連17年在台灣持續改善活動競賽創佳績 - 財經 - 工商 陸簽RCEP、想加入CPTPP 「重返亞洲」推手：這國警鐘 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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