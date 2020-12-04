澳洲與大陸的外交口水戰，正默默朝農產品擴散。路透社4日報導，有鑒於澳陸貿易緊張局勢加劇，澳洲小麥商已宣布撤出大陸市場，導致中國大陸小麥買家瘋狂收購低筋小麥，以滿足大陸高檔麵包店的需求。

儘管澳洲小麥正經歷有史以來的最豐收，而身為全球第二大經濟體的中國大陸對小麥需求又攀升；但陸方先後封鎖木材進口、對葡萄酒與大麥課徵後，讓澳洲小麥出口商以政治風險過高，宣布暫停供應小麥至大陸市場。

小賣出口商唐納福(Brett Donoghue)表示，雖然中國大陸市場明顯廣大；但考量陸方近來對大麥與其他農產品的動作，讓人不敢向陸方銷售產品或拓展大陸市場。

原本貿易熱絡的陸澳，卻自2018年起關係走入低盪。當時澳洲以數據安全為由，公開禁止華為參與5G建設，成為全球首個向華為開槍的國家。隨後坎培拉呼籲世界衛生組織針對新冠肺炎進行獨立調查，引起122國家附議，更讓北京大感惱火。

近來雙方一系列外交口水，陸方又針對澳洲出口祭出限制與課稅措施，讓雙邊關係跌落谷底。

事實上，北京雖是澳洲的主要貿易夥伴，但購買量不及澳洲小麥出口量的10%，退出大陸小麥市場對澳洲來說不痛不癢。不過，澳洲小麥的價格優勢與北京為履行世界貿易組織義務，還是大量採購穀物，也讓澳洲小麥在2020年前10個月的到港量激增為去年同期的5倍，成長為385,592噸。

雖然身為小麥生產國，但為確保糧食安全與國內需求成長幅度高於產量成長率，讓陸方在未來25年將持續進口大量小麥。

特別是陸方生產的低筋小麥無法滿足大陸民眾不斷變化的口味；相較之下，澳洲的低筋小麥，恰恰適合製做風靡於大陸中產階級的糕點。

截至2020年9月，大陸已購買超過5億澳幣(約新臺幣107.74億元)的小麥；但北京警告將提高對小麥的檢查，這讓澳洲出口商憂心產品遭拒絕或因此滯留，而選擇大打退堂鼓。

陸方買家表示，儘管已向美國購買小麥，但要到2021年第1季才能交貨，在此之前別無分號可買。至於法國小麥，則恐怕不能用於糕點製作，而讓澳洲小麥占據獨特市場地位。

(中時新聞網)