美國太空總署（NASA）經由招標選中一家私人企業，請其代為收集月球樣本，酬勞是1美元。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）3日報導，美國初創企業「月球前哨」公司報價1美元，贏得一份為NASA採集月球樣本的合同。這是NASA低成本月球資源採集計畫對外簽訂的4份合約之一。

新華社報導，其他3份合約的得標廠商分別是美國馬斯滕航天系統公司、日本ispace公司及其歐洲分公司。這幾家企業將分別為NASA採集月球表層土壤，重量介於50克至500克之間。

NASA一名發言人說：「這些企業將採集樣本，向我們提供他們搜集的視覺證據和其他數據。」

月球前哨公司執行長賽勒斯說：「任務時間表定在2023年，但我們正與不同登陸器企業合作，發射日期可能因此提前。」

月球前哨公司總部位於美國科羅拉多州，將負責從月球南極搜集樣本，從而獲得1美元報酬。

對於參與搜集月球樣本的這些企業而言，賺錢並非他們的動機。他們看中的是，這項任務將允許私人企業從月球表面提取資源。賽勒斯稱這次任務為「範式轉移」，改變社會對太空探索的思維方式。

航天專家奧沙利文說：「這象徵性的1美元是NASA開創的重要先例。」

奧沙利文說，NASA此舉的創新之處在於，為在地球之外創立一個有買方和賣方的市場「搭建商業和法律規範」。

NASA收到來自至少16家企業的標書，其中幾家多次投標。NASA拒絕說出未中標企業的名稱。

(中時 )