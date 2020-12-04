為促進長者身心健康，梅門一氣流行養生學會向新北市政府社會局申請創新性方案，深入全市33個據點教導長者平甩功，於4日上午在梅門五股平甩堂舉辦觀摩賽，由20支隊伍經由初賽、複賽，最後有5支進入決賽，五股興珍里甩活力隊，在鄭國榮里長帶領下，獲得總冠軍，獎金7千元。

5支進入總決賽者包含板橋聯翠里、慈濟中和失智據點、汐止鄉長社區發展協會、板橋靜思堂和五股興珍里，長者除展現平甩功動健康外，並分享學習勤練的心得和成效。

板橋80歲的邱節子說，她原來有氣喘的毛病，走路會喘，練了3個月的平甩功後，發覺走路很平順，也很容易入眠。中和70歲的游日勝分享，他因經商失敗，罹患憂鬱症，加上胃潰瘍開刀感染，接觸平甩功勤練半年後，身體有了改善。汐止76歲的賴春桃說，自己有高血壓，怕暈車不敢參加社區旅遊活動，練了功後，最近參加社區辦的2天1夜山地門旅行，非常的放鬆。

梅門李志恒師兄表示，梅門在新北市共培訓了100位甩活力種子老師，深入33個據點教導長者平甩功，包含萬里街友重建中心、林口觀照園、三峽榮民之家等，改善了銀髮長者睡不著、排不出、抬不起等3大難題，真正甩出活力、甩出健康來。

梅門創始人李鳳山表示，全球正為疫情所苦，長者每日若能勤練平甩功，建立正確的養生方法，當有助於身心健康，增強免疫力，減輕病毒感染的機會。

社會局副局長許秀能到場頒發決賽獲獎隊伍，她表示，感謝梅門帶領種子老師，到偏區教導長者甩活力，平甩功易學易練，不拘場合、時間均可練習，除了甩活力，市府也推動自癒力、肌耐力、福智力等動健康，希望藉由動健康讓高輩身體健康、延緩失智失能。

(中時 )