羅志祥（小豬）、周揚青今年驚傳9年情斷，遭女方手撕渣男事蹟，演藝事業跌入谷底。沉寂許久的他，日前登上「enya Fashion Queen時尚女王」雜誌封面，澄清包括搶昔日搭檔歐漢聲（歐弟）女友Makiyo等5大疑雲。只是歐漢聲也被發現悄悄在IG限時動態轉貼「及時止損有多重要」一文，諷刺意味十足。

羅志祥認為多年來身上背了不少黑鍋，因此日前藉著雜誌訪談機會，一次澄清五大疑雲。事後他更在IG再次強調，他沒有搶歐弟女朋友，並還原事發經過，「歐弟在綜藝節目上說他在當兵前把女友交給他最好的兄弟照顧，旁邊另一位主持人說『小豬呀』，歐弟沒有回應接著說他退伍回來後女朋友跟他說『謝謝你找了一個很會照顧我的人來照顧我』。」

羅志祥還說，「後來Makiyo曾在節目裡面說過，她是跟歐弟分手之後，後面隔了很久才跟我在一起的，不是我中間插足，然而網路上並沒有因為Makiyo的澄清，就停止『羅志祥搶歐弟女朋友』話題的發酵，而是選擇性去吸收、傳播一些東西。」

歐弟限時動態引關注。(取自歐弟IG)

不過歐漢聲也巧合在羅志祥澄清消息後，於IG限時動態轉PO了一篇「及時止損有多重要」文章，內文還寫道「大家都是成年人了，性格與品德基本已經定型，千萬別去規勸別人，改造別人。不能及時止損，只會造成雙方痛苦」，諷刺意味十足。

其實羅志祥慘遭前女友周揚青爆料渣男事蹟，當時歐漢聲的微博就湧入不少網友打氣留言，「當初最可憐的是歐弟，被羅搶女朋友，現在最幸福的是歐弟！不是不報時候未到」、「歐弟哥沒事了，搶你女朋友的涼涼了」，更被發現歐漢聲對這些留言一一按讚。

(中時新聞網)