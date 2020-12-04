是元介、溫昇豪、藍鈞天（Gaby）、紀言愷（JR）「男人KTV」演唱會將於12月27日演出，由於4人都是當紅演員，溫昇豪提議在演唱會加入「音樂愛情故事」戲劇串場，主辦方拓駱與益極娛樂日前赴莊敬高職進行百人海選，徵選出3位新秀演員，老闆Toro郭葦昀盡力完成文字腳本，現在忙舞台劇巡演的藍鈞天，也特地為3位優勝者指導。

起初3位同學看到藍鈞天，認為他很親切，沒想到開始排戲後，藍鈞天以嚴厲指導方式，讓同學繃緊神經，藍鈞天先是和同學建立默契，展開暖身、投入角色，不斷讓同學看著劇本嘗試對戲，在旁人起哄希望藍鈞天示範時，他不斷拒絕，待同學演了10幾次後，藍鈞天最後才親自示範，精湛演技一次爆發，甚至眼眶泛紅爆青筋，原來他不先示範，避免同學模仿他，應該要演出者自己抓到角色訣竅、並創造獨立性。

過去有「時尚F4」之稱的藍鈞天，除了在戲劇、舞台劇表現出色，這回演唱會也由太太陳羽柔（Fiona）擔綱樂手總召，負責整合樂隊整合與演出節目設計，首次擔任幕後工作人員的他，凡事親力親為，不論拍戲到多晚收工後照樣開會到半夜，再累也甘之如飴，被大家稱為「褓母Gaby」。「男人KTV」演唱會為感謝第一線抗疫人員，開放前一百名警消醫護人員，只要持有相關疫情警消醫療單位工作證件，男人KTV免費招待本人入場觀賞豪華演唱會，近期也將安排成員與醫療單位見面。

是元介、溫昇豪、藍鈞天（Gaby）、紀言愷（JR）「男人KTV」演唱會，將於12月27日演出。（益極娛樂提供）

藍鈞天親自指導同學舞台劇技巧。（益極娛樂提供）

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