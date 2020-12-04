方順吉推出新專輯，4日舉辦新歌暨反毒微電影記者會，他先前無償與內政部警政署刑事警察局合作拍攝反毒微電影，呼籲大眾遠離毒品。方順吉在2003年因服食搖頭丸被逮勒戒，2006年又因持有大麻被捕，形象崩壞，事後努力改過自新，重回演藝圈，直到現在仍有網友翻出他當年吸毒一事，更懷疑他至今尚未改過自新，他在台上出示今年3月的毛髮檢驗結果報告來自清。

他坦承當初下定決心戒掉毒品後，不怕有人質疑，笑說：「我隨時可以驗頭髮、驗尿，有人幫我出錢就好。」因他在2月時主動去做檢驗，當時身上現金只有6千元，豈料檢驗一次要花4千多塊，全身就剩1千多元，自嘲：「我這樣要怎麼過，但還是要驗。」老婆也鼓勵他證明自身的清白是對的。

方順吉17年前爆出染毒後，就算多努力的洗心革面，回歸社會，卻還是有些長輩友人在聚餐時，酸言酸語，故意大聲的講吸毒、嗑藥等，還嘲諷：「方順吉真的戒掉了嗎？千萬不要嗑藥。」他聽到都只能默默摸著鼻子走去廁所，感嘆：「我沒有立場資格參與，他們故意講給我聽。」

他無奈表示這對都是再次傷害，像在傷口上灑鹽，轉念正向面對：「到我老了，只要講到方順吉就是百萬童星、毒品，揮不去也避不掉，我就善用污點發揮社會效應、做公益。」他近來受到許多邀約去監獄、看守所演講，他演講主題，「做一個驕傲的更生人」。

然而，他過去從童星出道，曾推出暢銷百萬專輯《翹腳髯嘴鬚》紅遍全台，熱愛歌唱，持續推出新專輯，今年入圍金曲台語歌王，受到關注，雖然與大獎擦身而過，他仍自我鼓勵入圍就是肯定。他目前固定在電視購物台擔任主持人，業績成長3成，已接下4場尾牙，跨年晚會在洽談中，相對去年的跨年、尾牙0邀約，他開心：「努力有被看見。」

方順吉在記者會上，秀出毛髮檢驗報告證明清白。（吳松翰攝）

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方順吉感謝老婆大力支持。（吳松翰攝）

(中時 )