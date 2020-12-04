南投一名劉姓婦人民國76年帶著兒子與黃姓男子再婚後，丈夫向妻舅借錢未還就離家出走，至今33年不見人影。劉婦耗費半甲子青春後心灰意冷，向法院提起離婚之訴，獲法官判准離婚。案情宛如賣座國片《孤味》情節。

賣座國片《孤味》陳述一名台灣女性，丈夫欠下大批債務離家，她獨自扶養

3名女兒長大的故事。情節寫實凸顯台灣母親堅毅的性格，好評不斷。現實生活中卻也出現情節類似的案件。

判決書指出，民國76年婦人與黃男結婚，與黃男從外地搬來到南投開MTV做生意，但營運狀況不好，財務有問題。於是黃男向女方的弟弟借錢周轉，卻遲遲沒有還款。因為這筆債務，婦人卡在丈夫和娘家之間，左右為難，不料，隔沒多久黃男就不告而別，一走了之，33年來沒有再與婦人聯絡。

劉婦33年來，一個人撫養兒子自立更生，心灰意冷之下，以惡意遺棄等理由向法院訴請離婚。南投地院通知黃姓男子開庭，他不僅未到場也未提出書狀，南投地方法院因此認定，兩人徒有婚姻之名而無無婚姻之實，判決准予離婚。

(中時新聞網)