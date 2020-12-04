新北市新店區大豐國小棒球隊在「109學年度新北市市長盃」擊敗新北市的16強隊，奪得冠軍，也拿到了成軍7年來首次的新北市代表權，同時將肩負組訓「新北市聯隊」，並參加12月花蓮台彩威力盃少棒錦標賽的重任。

大豐國小在市長盃四天六戰的循環賽下的過程中，特別是在第二天的賽程落入敗部，但小球員們並沒有放棄，克服了天候不佳、強勁的對手，關關難過關關過，一步一步朝自己的目標前進，最終將代表權帶回新店。

由於首次取得代表權，組訓的工作可以說千頭萬緒，特別是經費部份，除了市府給予部份補助外，不足的經費則由大豐國小來籌措。因此，大豐國小特別向長期關助新店地區基層棒球發展的議員劉哲彰尋求協助，劉議員得知大豐的需求後，馬上媒合新店地方知名企業：榮工實業與政安廣告，一同提供經費，希望大豐國小在組訓過程中，能夠無後顧之憂，不僅為新店，更要為新北市拿下佳績。

參與的企業之一榮工實業，前身即是大家過去所熟悉，讓台灣的四級棒球享譽國際的重要推手：退輔會榮工處，過去在榮工棒球隊體系中所培養出來的如王建民、陳金鋒，更是在我們榮工處位在新北市的訓練基地所訓練出的好手。榮工實業表示，現今的榮工雖然已經民營化，但過去榮工對基層棒球運動付出與回饋的精神，同時讓世界看見台灣的努力，是榮工人永遠的驕傲。因此，非常感謝劉議員邀請一同參與這麼有義意的事情。

另一個捐贈企業政安廣告，是一個起家於新店地區的房地產代銷公司，當初得知有這麼一個可以回饋地方的機會，便義不容辭欣然答應，因為取之社會、用之社會一直是我們公司的理念。特別是近期我們公司有個大型的推案，剛好就在大豐國小旁，而且案名就叫大坪林ONE，跟大豐少棒這次市長盃的名次一樣，都是第一名。所以我們期許這建案能向大豐國小少棒隊看齊，不僅是新北市的ONE，接下來出發前往花蓮台彩威力盃全國少棒賽更能拿下台灣的ONE。

劉哲彰議員表示，非常感謝這兩家在地的知企業各慨捐10萬予大豐國小組訓本次代表隊，希望經由這兩家企業的拋磚引玉，有更多的在地企業投入在地基層運動的發展，同時也希望代表隊明天出發前往花蓮比賽，除了一路順風外，更能一路過關斬將，為新北市拿下冠軍的殊榮。

(中時 )