路透報導，一位歐盟官員周五表示，「即將」與英國達成貿易協議，預期將在周末前達成協議，除非談判在最後一刻破裂。

但一名英國政府消息人士表示，談判取得突破的可能性正在下降。

歐盟官員還表示，歐盟27國領導人可能在12月10-11日的峰會之後就英國脫歐問題舉行另一次會議。

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(中時 )

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