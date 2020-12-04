歐盟官員稱「即將」與英國達成貿易協議 21:022020/12/04 中時 諶悠文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一位歐盟官員表示，「即將」與英國達成貿易協議。（示意圖／Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透報導，一位歐盟官員周五表示，「即將」與英國達成貿易協議，預期將在周末前達成協議，除非談判在最後一刻破裂。 但一名英國政府消息人士表示，談判取得突破的可能性正在下降。 歐盟官員還表示，歐盟27國領導人可能在12月10-11日的峰會之後就英國脫歐問題舉行另一次會議。 印度新政策吸來蘋果供應鏈 權威學者警告外資可能隨時斷頭 中國表態積極加入CPTPP... 拜登顧問：陸敲響美警鐘 (中時 ) #歐盟官員 #英國 #達成 #貿易協議 #談判 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 一個RCEP兩種溫度 陸對日韓、澳態度迥異目標卻相同 15:062020/12/04 財經 台船搶下國防部新型救難艦標案 「新海研一號」將獲回沖款 14:272020/12/04 財經 美媒：美正與孟晚舟討論認罪協商 換取返陸 08:352020/12/04 國際 律經之聲－環境非無價 量化環境效益迫在眉睫 04:102020/12/04 專題周報 股價指數期貨贏家專欄－高檔整理 美股中性偏多不變 04:102020/12/04 證券．權證 獲頒國際領袖先鋒獎 蔡英文：盼加深台美貿易關係 10:582020/12/04 財經 英搶第一 川普急了 佛奇開罵 批倫敦倉促通過疫苗 11:472020/12/04 國際 柴契爾夫人後第二人 蔡英文獲頒「國際領袖先鋒獎」 10:172020/12/04 政治 國際熱門新聞 惡整懷孕女友穿內衣站雪地 網紅崩潰「伴屍」直播2小時 - 國際 從外交口水到農業戰 澳小麥出口商撤出陸市場 - 國際 武統降臨 誰將介入台海戰爭？ - 國際 訪靈魂伴侶竟斷魂 台裔鞋王謝家華神秘女友曝光 - 國際 機上賣春還賣原味內褲 英航火辣「71號空姐」本尊曝光 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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