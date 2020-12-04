萊豬進口議題持續延燒，國民黨繼秋鬥走上街頭、並在立法院議場丟擲豬內臟抗爭。下一波將啟動「罷免挺萊豬立委」運動，第一個被點名的是民進黨台北市立委吳思瑤。媒體人王正寧表示，藍營啟動罷免戰，2022縣市長選戰提前開打。

王正寧在《美麗島電子報》撰文表示，萊豬進口已是箭在弦上，但從民調結果來看，民進黨政府配套措施卻依舊無法讓民眾安心，萊豬的怒火很可能燒向2022年縣市長選舉。

王正寧指出，明年可能舉辦禁止進口含萊劑豬牛及其相關產製品公投，如果搭配抓幾個挺萊豬立委祭旗，包括吳思瑤、范雲，張廖萬堅，黃國書，陳秀寶，林宜瑾、賴品妤、伍麗華等8人被國民黨點名背叛選民，當中吳思瑤被藍營列名罷免第一人。過程中透過連串的造勢活動，以各種積極的手段來催化選民投票意願，持續不斷地熱身與炒熱話題，不失是宣洩民怨、展現民意，並提前為縣市長選舉操兵的戰略。

王正寧指出，《美麗島》的民調也顯示，如果明天就是縣市長選舉，高達55％的受訪者不會投給支持政府放寬進口萊豬的候選人。顯示在下次選舉，選民準備用選票表達反萊豬的意向，讓國民黨宛如吃下一顆定心丸，發動罷免更加師出有名。

(中時新聞網)