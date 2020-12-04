美國總統當選人拜登3日接受有線電視新聞網（CNN）專訪。談到中國議題時，拜登表示，中國必須按照「國際規範」行事，他也會堅持要求對方停止盜竊美方國家機密及「人工智慧（AI）能力」的行為。他還說，支持採循多邊方法，將聯合美國在歐洲和亞太地區的盟友，與伊朗、俄羅斯及中國等國家打交道。

在訪談中，拜登被問到，中國是否應為在疫情爆發初期處理不當及隱匿資訊「受懲罰」？拜登答說，他的目標將是「向中國表明，若你們願意按照國際規則行事，我們也會依此與你們打交道。若你們不願意，我們也就不會這麼做。」

拜登說：「關鍵並不在於要為新冠疫情懲罰他們，而是堅持他們須遵循現有的國際規範。」他還談到，他會堅持要求（中方）停止盜竊（美方）國家機密及「人工智慧能力」。他又說，中外合資經營企業，規定中方占股不低於51％，這「是我們政府不能夠接受的」。

談到外交政策，拜登也指出，「我們應當成為大集團的一部分，以便與伊朗、俄羅斯及中國等國家打交道。」他宣布說，「我現在還不能定政策，但希望恢復與歐洲和太平洋-印度洋地區親密的盟友關係。」拜登坦承，「與歐盟的會談將很艱難，我在這方面沒有幻想。」

此外，拜登特別提到，希望現任總統川普能夠參加自己的就職典禮，作為美國權力和平交接的象徵，向全世界發出穩定且有力的訊息。

拜登此前在接受《紐約時報》專欄作家佛里曼（Thomas Friedman）電話專訪時表示，他就任後不會立即撤銷川普總統對中國加徵的25％關稅，並將與盟友共同制衡中國。拜登稱，與中國打交道，最重要的就是「制衡」，而獲取更多制衡優勢的部分辦法，就是由政府主導對研發、基礎設施和教育進行大規模投資，以便更好地與中國競爭。

(中時 )