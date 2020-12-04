知名主持人楊月娥近日深夜曾在社群平台上崩潰自曝大女兒菱菱也碰到頭痛到無法站立的棘手狀況；這也讓先前才歷經與小女兒攜手挺過抗癌之路的她，勉勵自己，再度拿出為母則強的潛力來面對這次的難題。

昨(3日)，楊月娥在自己的社群平台上和大家宣告好消息，也讓眾人鬆了一口氣。她在貼文說道：「站著有什麼困難？遇到了就知道，原來不簡單。因爲腦炎導致菱菱頭痛、頭暈、手抖、站不住，真是嚇壞我們了，謝謝馬偕團隊幫忙…，找到原因對症下藥，再來就是需要時間慢慢的恢復。」

全家人也終於鬆了一口氣，她更感謝婆婆代班照料，才能讓她們正常工作；只是有不少熱心民眾私訊許多治療秘方，有些人更看楊月娥沒回覆，更氣得揚言要封鎖她，實在讓她哭笑不得，開朗的她也在文末說按讚就好，不要封鎖她。

許多粉絲看到楊月娥發布的好消息，除了要她保重多休息外，更祝菱菱：「還好只是腦炎，不是大病，祝菱菱早日康復！」、「祝福菱菱平安，早日恢復健康的身體！阿娥要保重身體喔！」

楊月娥在臉書上和大家分享好消息 (圖/ 楊月娥臉書)

(中時新聞網)