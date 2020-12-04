繼完成屏東、嘉義、雲林監獄及台中看守所的「屋頂型」太陽光電建置案之後，國內太陽光電大廠力瑪科技旗下陽光綠能，首度取得雲林監獄外圍員工宿舍區停車棚及球場等處的「地面型」太陽光電發電系統標案，4日動工興建，將斥資約5,500萬元，建置總裝置容量0.9MW（百萬瓦），預計明年4月底完工發電。

與會的法務部矯正署副組長莊國勝表示，綠色能源是目前全球產業趨勢及非常夯的產業，也是政府推動既定政策，目前監獄的屋頂型太陽光電發電系統，第一階段任務已完成，整個成效也達到預期目標。雲林監獄的地面型太陽光電發電系統標案，又在矯正機關拔得頭籌，台北監獄也準備規劃跟進。

至於第二階段太陽光電發電系統，莊國勝說，他會建議矯正署長黃俊棠，是否再發函給全國監獄機關，檢視停車場等場所，可否建置地面型太陽光電發電系統。

力瑪科技董事長許俊吉透露，至明年底止，集團在建及完工的太陽光電發電系統標案，共計20案，總裝置容量可達30MW，總投資金額約13.5億元。許俊吉強調，集團將深耕中南部太陽光電發電系統建置案，鎖定對象為企業、公家機關及學校等。 雲林監獄2018年底完成行政大樓及戒護區的屋頂型太陽光電發電系統設置後，累計發電量達逾382萬度，為持續落實政府推動綠能政策，且在不影響監獄「矯正業務」原定目的使用下，將該監獄外圍員工宿舍區停車棚，及球場等處，規劃建置法務部所屬各機關首座「地面型」太陽光電發電系統。

雲林監獄典獄長林憲銘指出，雲林監獄宿舍區，設置太陽光電發電設備標租案，由陽光綠能得標，預計斥資約5,500萬元建置，可施作面積約4,560平方公尺，裝置容量預估0.9MW，每年平均發電118萬度，可供給約302戶的家庭全年使用。該投資案除可節能減碳，及增加國庫收益外，更可改善該監獄員工宿舍區周邊設施老舊、破損的情況。 該監獄2018年6月已率先開辦「太陽能光電維運技能訓練班」，培訓收容人的維運技能，並與鄰近的光電廠商簽約，讓收容人學習一技之長，有利於未來「更生及復歸社會」。

許俊吉說，力瑪旗下陽光綠能、亞沃國際開發、嘉達國際、住研、昀嘉，及智慧昀等6家子公司，專注從事太陽光電發電系統建置案。其中，亞沃與嘉達等兩家公司的股權，第一金控旗下第一創業投資公司，及華南金控旗下華南金創業投資公司，都有入股。

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