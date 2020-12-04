興富發（2542）傳喜訊，位於台北市大直的「CBD時代廣場」企業總部，今（4）日被台銀人壽（6025）一口氣砸下7.8388億元，「打包」走十戶一樓和二樓店面，據悉每坪成交價格高達120萬元。

由於「CBD時代廣場」為新完工辦公大樓，保險業又都是用現金霸氣買樓，因此此次興富發處分十戶店面，交屋入帳時間可期。

市場預期，12月底之前可望認列獲利，可望為興富發第四季獲利，添加柴火。

(工商 )