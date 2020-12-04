台銀人壽砸7.8億 打包十戶店面 21:112020/12/04 工商 蔡惠芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （興富發台北大直「CBD時代廣場」店面，被台銀人壽砸下7.8388億元「打包」走十戶店面。圖／蔡惠芳） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 興富發（2542）傳喜訊，位於台北市大直的「CBD時代廣場」企業總部，今（4）日被台銀人壽（6025）一口氣砸下7.8388億元，「打包」走十戶一樓和二樓店面，據悉每坪成交價格高達120萬元。 由於「CBD時代廣場」為新完工辦公大樓，保險業又都是用現金霸氣買樓，因此此次興富發處分十戶店面，交屋入帳時間可期。 市場預期，12月底之前可望認列獲利，可望為興富發第四季獲利，添加柴火。 台銀人壽砸7.83億元 取得北市十戶、車位 2020資金成洪水猛獸 謝金河：可能走出另一條投機路 (工商 ) #興富發 #店面 #台銀人壽 #CBD #時代廣場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 一把火燒出舊市區問題 中市府：編列1000萬檢視防火安全 19:002020/12/04 寶島 蘇東坡食菊成癖 延壽軼聞更神奇 04:102020/12/04 兩岸藝文 以客戶為中心 台灣人壽獲《保險品質獎》肯定 14:352020/12/02 財經 合庫人壽 獲選《財資》年度保險公司 04:102020/12/03 專題周報 2020《遠見》FinTech大調查 數位金融贏家勝在「給顧客方便」 08:302020/12/04 財經 中壽百億神單 12月降息 04:102020/12/02 財經要聞 期交所學用並進 締造新天量 04:102020/12/04 產業特刊 獨／北市陰宅房仲找「心存善念者」住戶怒吼：哪裡有鬼來找我 19:492020/12/03 生活 財經熱門新聞 陸製量子電腦「九章」問世 大勝谷歌快100億倍 - 財經 - 工商 穩了！死敵3奈米想超車 台積電2023下半年出招決戰 - 財經 打敗老美！ 這一國最快明年成全球最大煉油國 - 要聞 台積電接單英特爾有3大變數 給美國的公開信透端倪 - 財經 對陸貿易一路挨打 澳卻不見夥伴助拳？ 殘酷真相曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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