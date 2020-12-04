大陸年底前將有6億支新冠疫苗上市，並展開「疫苗外交」，提供疫苗給新南向印尼等國。國民黨智庫副董事長連勝文表示，奉勸民進黨的大官們，睜開眼睛看看別人在做什麼吧。

連勝文今天在臉書貼文表示，民進黨的高官不斷的告訴大家，口袋中已經有相當數量的疫苗，但因保密無法告訴民眾談判的進度。但民進黨高官也不斷強調「最快」明年第二季台灣可以開打疫苗，事實上歐美國家在疫苗的生產及配送上都面臨了極大的挑戰，何況是台灣？難怪民進黨的大官不斷地改口疫苗取得時機。

連勝文指出，民進黨高官「反中」的意識形態之下，否認大陸的疫苗效力，那麼未來注射大陸疫苗的人來到台灣，台灣因政治理由不承認大陸疫苗的效力，因此這些人等於沒打，那就還要再關14天。諸如此類的問題，民進黨的高官無法提供任何回答，因為他們大部分還沉溺在關起門來做山大王的快感中。

連勝文點出，民進黨沒有認知到國際社會因新冠疫苗發展，而產生的重大變化。所以他要再度奉勸民進黨的大官們，不要再執迷於大內宣所帶來的歡樂，睜開眼睛看看別人在做什麼吧！

中國大陸今天宣布年底前將上市六億支新冠疫苗，而根據CNN報導，大陸也將展開所謂「疫苗外交」，提供給包括印尼（近期台灣最多境外輸入案例的國家）、馬來西亞、越南、泰國、柬埔寨等蔡英文口中新南向重點國家！可以預見，明年起除大陸本地人外，包含大陸台... 由連勝文發佈於 2020年12月4日 星期五

(中時新聞網)