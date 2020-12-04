加密通貨的聲勢近年急速壯大，標普全球（S ＆ P Global）旗下標普道瓊指數公司（(S ＆ P Dow Jones Indices）3日宣布，將在2021年推出加密通貨指數，成為最新跨足該新興資產類別的主要金融公司。 根據比特幣價格追蹤網站CoinDesk數據，比特幣4日盤中下跌1.88％，報19,043.95美元。比特幣在11月30日一度飆破19,800美元，刷新2017年12月創下的歷史新高紀錄。2020年迄今比特幣累計勁升170％。

標普道瓊指數公司的加密通貨指數將採用紐約虛擬通貨公司Lukka的數據，該數據涵蓋超過550種加密通貨。

標普與Lukka在聯合聲明中表示，標普的客戶將能夠與Lukka合作，創立加密通貨客製化指數和其他指標工具。

兩家公司表示，期望藉由提出更具可靠性的訂價數據，讓投資人易於進入加密通貨領域，並協助降低加密通貨市場風險。

標普道瓊指數公司創新與策略全球主管羅夫曼（Peter Roffman）指出：「加密通貨等數位資產是快速崛起的新興資產類別，目前正是推出獨立、可靠與使用者友善的指數的合適時機。」 有了全球知名指數業者標普道瓊指數公司的加持，可望協助加密通貨進一步成為主流投資。

投資人看好比特幣可抗通膨，並將其視為避險資產，刺激該加密通貨需求躥揚，比特幣價格連帶水漲船高。

加密通貨問世超過十年，但直到近幾年才引起大型金融公司的興趣。包括富達投資與野村控股等大型機構，已開始為機構投資人託管比特幣和其他加密通貨。此外，其他大型交易所也開始提供比特幣衍生商品。

對沖基金操盤手瓊斯（Paul Tudor Jones）與卓肯米勒（Stanley Druckenmiller），近期表現支持比特幣。

(工商 )