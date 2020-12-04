台灣獎金規模最大的職業圍棋賽事，冠軍奬金高達180萬元的「第一屆名人冠軍賽」昨落幕。七番勝負決賽前五局林君諺3比2聽牌，第六局於3上午11點00在海峰棋院舉行，雙方經過6個多小時激戰，林君諺(23歲)持黑中盤勝許皓鋐(19歲)，4比2鎖定冠軍，並獲得180萬元獎金。

林君諺是台灣數一數二的一線棋手，今年卻無緣任何頭銜，這一冠對他而言深具意義，他在受訪時表示「很開心拿下冠軍，如果沒拿下冠軍會覺得今年好像不及格」，林君諺再次用成績證明自己，也透露要將這筆奬金存起來，日後當購屋基金。

「名人冠軍賽」源自於林文伯董事長的半世紀碁緣，1974年林文伯獲得「第一屆名人賽」及「第三屆全國冠軍賽」兩項冠軍，將獎金18萬元作為個人創業基金，在創業有成後回饋圍棋。林董事長希望透過這個比賽，發掘更多圍棋人才，提升台灣職業棋手的整體實力，打造世界冠軍棋手。

甫拿下首屆名人冠軍的林君諺，期許自己站在新起點，肩負使命，持續努力，希望明年能在世界賽嶄露頭角。

(中時 )