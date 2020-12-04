日本女星渡邊萬美高中時參加全球模特大賽，就獲得「日本第一美臀」的封號，而她踏入演藝圈後，出了名敢露，近期還在電影《讓我聽見你的聲音》擔任女主角，更演出近5分鐘的大尺度床戲，掀起高討論度；日前她又在IG曬出上空照，清楚看到胸口刺青和傲人雪乳。

渡邊萬美除了是日本第一美臀外，還有犯規的G罩杯火辣身材，在她的IG經常能看到她各種大尺度性感照，完全不吝嗇好身材被看光光，像是比基尼、情趣內衣照都看得到；昨（3）日她直接脫了，分享一張上半身赤裸，僅用一隻手捧住胸部，露出胸口的小蝴蝶刺青，火辣程度爆表。

日前渡邊萬美在IG曬出上空照，清楚看到胸口刺青和傲人雪乳。(圖/ 摘自渡邊萬美IG)

最近渡邊萬美擔任電影《讓我聽見你的聲音》女主角，裡面除了感情戲多之外，還有掀起討論熱潮的5分鐘激情床戲，大尺度演出讓影迷印象相當深刻；而她不僅是日本第一美臀，在2019年還曾登上歐洲版《花花公子》雜誌，性感程度連外國人都受不了。

渡邊萬美能維持火辣身材，全靠自己一套運動計畫，先前她透露自己會定期且規律運動，儘管疫情打亂工作和生活，但運動習慣從不受影響，還是努力維持，為了讓粉絲能看到完美的她。

(中時新聞網)