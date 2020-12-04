台東富岡漁港4日晚間8點30分傳出1起溺水意外，1名30多歲林姓男子，在富岡海堤上進行垂釣，因東北季風風勢強勁，海浪過大，林姓男子未注意海象狀況，突然被大浪打入海中，同行的友人見狀，立即報警。海巡以及警消出動多人前往艘救，在1施工處發現落水的男子，海巡人員給予救生圈、消防人員立即下水營救。林姓男子被救上後，有失溫狀況，救難人員用毛毯為他保溫並且送醫。

林男表示，由於當時在堤防上釣魚，突如其來的浪，讓他反應不及，就被浪打入海面。

(中時 )