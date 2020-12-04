富岡漁港釣客遭浪打入海中 警消救上岸無大礙 21:512020/12/04 中時 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東富岡漁港1名釣客落水。(蔡旻妤攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東富岡漁港4日晚間8點30分傳出1起溺水意外，1名30多歲林姓男子，在富岡海堤上進行垂釣，因東北季風風勢強勁，海浪過大，林姓男子未注意海象狀況，突然被大浪打入海中，同行的友人見狀，立即報警。海巡以及警消出動多人前往艘救，在1施工處發現落水的男子，海巡人員給予救生圈、消防人員立即下水營救。林姓男子被救上後，有失溫狀況，救難人員用毛毯為他保溫並且送醫。 林男表示，由於當時在堤防上釣魚，突如其來的浪，讓他反應不及，就被浪打入海面。 彰化女童跌落欄杆縫隙亡 飯店業者緩起訴 丈夫病逝妻兒頓失依靠 暖警伸援手協助度難關 (中時 ) #男子 #林姓男子 #人員 #富岡 #狀況 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 假推拿真性侵！三峽整復師誆「我專業的」 洗腦三女凹成「ㄑ字型」洩慾 09:362020/12/04 社會 中年男酒駕逆向撞飛2騎士 酒測「盧小小」拖延時間 12:192020/12/04 社會 台泰警方合作破毒品案 循線再逮首腦等5嫌 15:292020/12/04 社會 鐵軌放水泥蓋 怪男搞軌聽碎石聲 04:102020/12/04 地方新聞 婦人昏倒路口無生命跡象 幸運遇休假消防、醫師從死神手中救回 14:582020/12/04 社會 花蓮深山採草藥痛風發作 男子雨中苦等6天吊掛救援 12:292020/12/04 社會 人妻生2子夫家送「1300萬大紅包」 尪看完DNA報告崩潰跳樓 08:452020/12/04 兩岸 母癌末2子女又身障 一家四口陳屍車內社會局曝辛酸處境 12:522020/12/04 社會 社會熱門新聞 青年單攻秀姑巒山失聯 今溪谷中尋獲遺體 - 社會 半年檢舉550次！鹿港開麵店三年遭鄰檢舉 多次互罵上演全武行 - 社會 海鮮喊價坑殺客？南寮店家「氣到快中風」喊冤：價格接受才會煮 - 社會 加600「四手聯彈」 萬華警破色情養生館 - 社會 開700萬車被帝寶保全瞧不起？過來人揭豪宅保全內幕 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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