民進黨政府下月將開放萊豬進口台灣，引起許多民眾極度反感，據台灣民意基金會最新民調顯示，有將近6成7民眾不贊成萊豬進口，名嘴黃創夏直言，有絕對過半的台灣人民對萊豬有所疑慮，而完全執政又獲得蔡總統最大授權的蘇貞昌，沾沾自喜於打嘴鼓的功力，總有一天會變成裡外不是人的「豬八戒」。

黃創夏今(4日)在臉書貼文指出，近期朝野領人民血汗錢高薪之政客無能興利、除弊，只會小打小鬧，在國會殿堂裡玩家家酒，這些自嗨的作秀，只會讓中間選民感到更噁心，綠藍利用「萊豬」吵吵鬧鬧好幾個月，只是在內耗讓選民心寒。他表示，從政府宣布要開放美豬進口以來，歷次民調都顯示，超越藍綠基本盤，絕對過半的台灣人民對萊豬有所疑慮。

但讓他覺得可惜的是，國民黨立委天天演一些幼稚園等級的常識戲碼，沒有提出應對方案和訴求，也因此國民黨政黨形象和支持度，在這次重大美豬牛議題，完全沒撿到便宜。

黃創夏認為，雖然國民黨打美豬表現不佳，但更可怕的是，民進黨政府和蘇貞昌內閣完全沒有誠意去解決人民「無可奈何」的不得已情緒，管理程序也無法讓大多數人民建立信心，還高高在上對地方政府用梗圖攻擊，國會上以打嘴鼓為樂。

最後，更讓他感慨的是，完全執政又獲得蔡英文總統最大授權的蘇貞昌，還是只會鞏固基本盤？既然身為院長，就要「概括承受」所有的內政問題，蘇貞昌沾沾自喜於打嘴鼓的功力，總有一天會變成裡外不是人的「豬八戒」。

資深媒體人黃創夏臉書。(圖/翻攝自 臉書)

(中時新聞網)