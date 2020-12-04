今年以來持續在中印邊境拉達克山區對峙的數萬名部隊，目前正面臨嚴酷的氣候考驗。由於拉達克處於3千多公尺以上的高山，當地約5萬名印軍「每天都有人病倒」，中方部隊也面臨同樣的問題。雖然中印邊境的軍長級會談已進行8輪，但有一些複雜的問題需要時間來解決，可能還要數年才能達成協議。

陸媒《環球時報》引述印媒《印度快報》指出，第八輪中印軍長級會談尚無突破，新一輪會談時間遙遙無期，約5萬名印度士兵駐守在與中國對峙的邊界實控線沿線，而那裡冬天的極寒、強風、缺氧的氣候條件對每名士兵都是考驗。

Cold War In Ladakh: With nearly 50,000 Indian troops digging in for the harsh Ladakh winter, China is being forced to match India's high-altitude deployment. reports @AbhishekBhalla7 https://t.co/MyfJFJSSVS pic.twitter.com/69v7CP4EAr — Bishwajeet (@Bishwajeet_wins) December 2, 2020

報導形容拉達克東部地區的對峙現狀時說，印度陸軍消息人士指稱，「（前線）每天都有人病倒，很多士兵病情稍有好轉就重新返回崗位」。但是官方消息卻表示，「（氣候造成的）非致命傷亡情況並不令人擔憂，而且在預料之內」，「中方也面臨同樣的問題」。

報導指出，到11月初，中印兩軍已就推動邊界西段實控線地區脫離接觸進行了8輪軍長級會談，但第9輪會談遲遲未能舉行。印度外長蘇杰生受訪時暗示，與大陸的邊境對峙談判可能需要更長的時間，「有一些複雜的問題需要時間來解決」。

蘇杰生將此次對峙與中印1987年發生的桑多洛河谷對峙相比較，而當時的那場對峙前後持續多年，直到雙方1993年才簽署《關於中印邊境實控線地區保持和平與安寧的協定》。他強調，如果邊境地區的和平與安寧無法保證，那麼印中關係的其他領域也將受到影響。印方追求的是利益和原則，不會為了達成協議而對底線問題作出妥協。

(中時新聞網)