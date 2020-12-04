送愛偏鄉活動之緣起2009年莫拉克颱風襲台，由於颱風帶來超乎預期之雨量，導致全台各縣市皆陸續傳出災情，屏東為八八水災受創最嚴重的地區之一，霧臺鄉則因對外道路臺24線伊拉橋被沖斷，全鄉交通中斷，損失無法估計，時任山腳消防分隊長禹天傑請求桃園市義消總隊副總隊長黃榮墉發動勸募，得款濟助霧台鄉佳喜村，並獲得時任蘆竹鄉長趙前菊蘭認養霧臺鄉公所，撥款）值柒拾多萬餘元，並持續對於佳暮村給予協助。

黃榮墉副總隊長於2015年獲選全國好人好事代表，因緣際會結識屏東縣三地門鄉公所張利惠代表，張代表在知道黃副總的善行後，也請求是否能關懷三地門鄉内部落之弱勢鄉親，黃副總在了解情況後，當下立即答應張代表請求，並於2017年起邀集桃園市義消及各界善心人士共同募集善款及物資幫助霧臺鄉及三地門鄉，隔年更皆同桃園市寒冬送暖協會共同投入活動，直至今年已是第四屆。

藉由此次活動，希望能讓更多偏鄉民衆感受到桃園所有愛心人士所傳達的溫暖。（姜霏翻攝）

今年在義消總隊黃副總隊長與桃園市寒冬送暖協會理事長李駿宏及協會幹部會員的號召及抛磚引玉下，結合了桃園在地許多善心資源如桃園紫靈宮，中壢仁海宮，桃園大坑慈慧慈惠堂，台灣傳統文化促進協會及所有善心大德的資源，共募得了善款30萬元及愛心物資，除了響應活動的善心人士愈來愈躍之外，幫助的偏鄉除了霧臺鄉及三地門鄉之外，今年也擴大到瑪家鄉，藉由此次活動，希望能讓更多偏鄉民衆感受到桃園所有愛心人士所傳達的溫暖。

(中時 )