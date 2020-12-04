台南市府都發局推動台南築角創意營造計畫，10年來引領不少青年族群投入社造領域，並在地方人士盡心耕耘之下，營造點跳脫純做景觀的改造，重現療癒的農村野趣，凝聚社區向心力，讓偏鄉村落呈現嶄新的地方生命力，達到永續經營的理念。

都發局長莊德樑表示，2017年起頂長社區發展協會理事長蕭國瑞、總幹事張美雪共同重啟社區營造，當時為了辦理老人共餐服務和課程活動，提案參與了台南築角，由高苑科大建築系青年團隊進駐，和居民共同動手整頓關懷據點「江水伯ㄟ花園」，獲得當年最佳築角。

2018年再以陳家老厝改造「泊站公園」為題材，與中原大學建築系團隊合作，改造老厝屋身前後景觀，也獲得當年築角亞軍。當時所搭設的一系列休憩平台、窪地景觀池、三口古灶等，後來都成了社區活動的場地。

2020年成功大學建築系張珩教授引領，虎衛營文史工作室提案「聆聽長短樹的呼吸」駐村型計畫，將舊時地名為「藥店口」的聚落核心，以鄉里景緻營造療癒學堂。

改造內容包含舊鐵皮屋變身社區客廳吧檯、補強老樹盤踞的古厝變成藝術陳列室等等，過程還透過與產業、學界、社區三方共同研討，是一次成功的跨領域整合計畫。

都市發展局表示，頂長社區充分藉由台南築角硬體改善，搭配軟體活動相輔相成，從學生駐地到引領外界走入社區，參與資源踏勘、農耕體驗、聚落生活、旅遊走踏等行動，獲致社區各界的熱烈迴響，相關經驗值得稱許與推廣。

(中時 )