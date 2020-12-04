外媒報導，鴻海三年前聲勢浩大宣布在美國威斯康辛州投資建廠，但至今無論投資規模及員工人數都未達當初協議的稅務減免標準。州政府繼今年10月拒絕對鴻海提供稅務減免後，近日又表示未來三年鴻海都不會獲得稅務減免。

《密爾瓦基哨兵日報》（Milwaukee Journal Sentinel）報導，威州行政管理部近日向州議會提交2022及2023會計年度預算案，內容指出政府不期待鴻海會達到投資及聘僱標準，因此將無法獲得價值28.5億美元的稅務減免。

回顧2017年鴻海與代表威州政府的威斯康辛經濟發展公司（WEDC）簽約，承諾將投資多達100億美元在威州拉辛郡（Racine County）興建10.5代廠，專門生產大尺寸液晶面板。

當時鴻海宣稱這項投資計畫將為當地創造1.3萬個工作機會，但過去三年來大環境變動讓鴻海改變計畫，導致威州廠完工後變成六代廠，生產電視、智慧型手機及平板電腦使用的中小尺寸面板。

(工商 )