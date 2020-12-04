據「日本放送協會」(NHK)報導，日本大阪地方法院4日以未考慮在大地震中的耐震性為由，撤銷福井縣大飯核電廠3號機與4號機的許可。日本日前才考慮將福島核電廠的廢水排放入海，卻因鄰國與漁民反彈而延後決定；如今大飯核電廠機組設置許可遭法院撤銷，可謂福島核災首起撤銷核電許可判例。

包含福井縣、大阪府等關西地區約130名住戶主張，由關西電力公司經營的大飯核電廠3號與4號機，在大地震來臨時根本耐震性不足，故向法院起訴並要求撤銷由原子力規制委員會所頒發的設置許可。

這起訴訟案的爭點，在於關西電力對機組的耐震性評估，所設定的「基準地震動」指數是否恰當。

大阪地方法院裁判長森鍵一在判決理由中指出，關西電力設定的「基準地震動」指數，是建立在過去歷年發生地震的平均值；然而，若是未來發生超過此一數值的強震，關西電力的「基準地震動」指數恐不敷因應。

事實上，福島核災後日本對核電廠設定更嚴格的新標準。關電在設定該指數時，應考慮將其提升，而原子力規制委員會卻沒有審查此一部分，已明顯違法，故撤銷2部機組的設置許可。

隨著森鍵一宣布撤銷許可，提起訴訟與其支持者紛紛驚呼，而在森鍵一持續朗讀5分鐘的判決書後，觀審的民眾激動地鼓掌支持。支持民眾表示，「這項判決對全國核電廠產生巨大的影響」；「當我聽到法官唸出判決主文時，我熱淚盈眶。這是一起對未來充滿希望的判決」。

原子力規制委員會則反駁，法院並沒有完全理解政府的訴訟聲明，未來將與相關部會協商並採取適當措施。日本經濟產業大臣梶山弘志則表示，將仔細閱讀判決全文後再回應，而關西電力則回應「非常遺憾，無法接受」。

這是日本在核災後針對電廠新標準提出的訴訟中，法院做出的第4起判決；卻是首例法院判決取消設置許可。由於該判決非假處分，意味著若日方提出上訴，在判決確定前不會影響3號機與4號機的運作。

不過，目前3號機與4號機都處於定期檢查期，而沒有運作。4號機原訂2021年1月恢復運轉，而3號機則因管線毀損，仍未敲定重啟日期。

(中時新聞網)