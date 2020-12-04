美國總統當選人拜登3日接受有線電視新聞網（CNN）專訪。談及他日前在與愛犬玩耍時扭傷右腳踝，拜登稱：「事情發生在我洗完澡出來後。我有一隻狗，所有來過我家的人都知道。小狗（little pup）在我面前扔了個球，想和我玩球。我穿過一條小走廊，進入了臥室。我這樣抓著球，牠卻跑開了。我假裝追牠，要抓牠的尾巴。」

78歲的拜登還說：「事情是這樣發生的：牠在小地毯上滑倒了，我被地毯絆倒了。」他說：「這是個不太有趣的故事。」

拜登所謂的「小狗」，其實是德國牧羊犬，屬於大型犬，拜登夫婦養了兩隻。據先前美媒報導，11月29日，拜登與德國牧羊犬「少校」玩耍時，不慎扭傷腳踝。為以防萬一，拜登去骨科就醫，雖然沒有明顯骨折，僅為「髮絲狀骨折」（hairline fracture），但醫師要求拜登穿上防護鞋幾個星期。

川普總統除了轉推拜登受傷的新聞，並發推文祝拜登「早日康復」。闖禍的未來第一愛犬「少校」，也透過IG公開向主人「道歉」。

(中時 )