小三介入他人婚姻，成為愛情中的第三者，不管在怎樣的情況下，都無法被社會認可，而婚姻被小三破壞，有時也不只是第三者的原因導致，有些女性在結婚後，忙於工作或太放任另一半，導致夫妻倆感情出現嫌隙，也讓小三有機可趁，星命老師心如月近日分享，5個婚姻會遇小三的生肖女。

1.生肖蛇

屬蛇的女性不僅精明能幹，而且個性溫文儒雅，非常喜歡欣賞藝術品，在工作上更是自信滿滿，由於目標性非常強，只要投入到職場後，即使已經結婚了，她們仍會全力衝刺事業，因此忽略了婚姻生活，這也使小三有機可趁，假若另一半性格溫和，能夠諒解妻子，就能守住家庭，但丈夫若對此產生不滿，就很容易有小三。

2.生肖豬

屬豬的女性感情豐富，個性善良又體貼，但經常過於感情用事，再加上懦弱的性格，也成為她們的缺點，導致她們沒有主見，對丈夫百依百順，甚至非常信任另一半，在感情中沒有判斷與決策力，使小三也機會介入，而她們若發現老公偷吃，便會失去理智、大吵大鬧，起初丈夫還會覺得是自己的錯，但久而久之，也會漸漸對她們失去興趣，最終走向離婚。

3.生肖牛

屬牛的女性忍耐力強，但個性較固執，沉默寡言的她們也不擅交際，結婚後會全心全意的投入家庭，將家裡打理的井井有條，心思全放在家人身上，一味的付出卻未好好的經營，也因個性過於憨厚耿直，再者情商也不夠高，導致另一半相處久了，漸漸覺得她們有些無趣，甚至不太容易溝通，這也成了小三介入的因素之一。

4.生肖羊

生肖羊的女性個性溫柔又善良，在家中長輩的呵護下成長，也使她們有較強的依賴性和服從性，因此結婚以後，也較容易依賴丈夫，百分之百的相信對方，希望自己能被當成孩子照顧，甚至不曾想過丈夫可能會搞外遇，而屬羊的女性在感情方面並不順遂，很容易遇到介入自己婚姻的小三，並不是她們不夠好，而是對於另一半太信任了。

5.生肖馬

生肖馬的女性大多崇尚自由，喜歡無拘無束的生活，只要自己做對的事，也不會在乎他人的想法，在結婚以後，也不會過於限制另一半的生活，甚至願意給對方空間，只要丈夫想做什麼事，她都會盡全力支持與幫忙，也因她們性格直爽，不喜歡斤斤計較，也不願意去管束另一半，也成了婚姻破裂的原因，最終被小三喧賓奪主。

(中時新聞網)