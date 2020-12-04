智慧防災 台南市增設150處淹水感測器

受到全球氣候變遷的衝擊，為因應短延時強降雨發生頻率提高，臺南市政府水利局除防洪工程建設外，近年也積極發展物聯網智慧防災，今年度向水利署爭取補助經費750萬元，增設150支路面淹水感測器，預計年底前完成，建置後臺南市淹水感測器共計262處，分布於範圍增至臺南市33個行政區。

水利局從2018年起與水利署合作辦理智慧防汛網計畫，於臺南市易積淹水路段裝設「路面淹水感測器」，並搭配智慧防汛網建置之物聯網傳輸技術，即時回傳監測水深，讓防災人員在第一時間掌握資訊即時通報。

台南市水利局今年度將增設150支路面淹水感測器，建置後台南市淹水感測器共計262處，分布於範圍增至台南市33個行政區。（台南市水利局提供／劉秀芬台南傳真）

水利局表示，淹水感測器資訊同步公開於「臺南水情即時通」APP，可供一般民眾查詢，民眾及防災人員可透過APP即時掌握路面淹水感測器之淹水資訊，淹水感測器達警戒值時，APP將主動推撥訊息給民眾，讓民眾及防災人員能在第一時間掌握資訊即時通報防範，以降低積淹水災情。

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