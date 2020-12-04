2007年9月16日台南縣南化鄉60歲婦人柯玉梅從果園失蹤2天後，浮屍在距離5公里外的池塘，同一池塘並發現一具屍身腫脹難以辨識的不詳男子， 檢警研判有他殺之嫌，池塘恐非第一現場，疑為凶嫌棄屍處所，初步相驗並無外傷，離奇死因一度讓警方偵辦陷入膠著。

9月18日死者柯玉梅家屬到陳屍池塘招魂，卻發生了科學無法解釋的情況，當時死者兒子王俊仁擲筊請示移靈，連擲20幾次都不成功，柯玉梅的丈夫王進來這時突然雙手合掌起乩，頭部頻頻搖擺 ，一個箭步衝到池塘邊，打算投池拉起亡魂。還好家屬及時拉回，王進來心情激動回到岸邊，嘴邊頻頻念著「還少2個魂魄」，讓家屬聽得更是痛哭失聲。

王進來這時又跪在地上，聲聲力竭，「老婆，我盡力了，我沒辦法 保護你，真的很抱歉」、「是不是你在殯儀館沒穿好衣服受涼」，兒子王俊仁也哭著大喊，「媽，是不是你擔心我意氣用事，所以不放心 」，場面哀悽。經法師指點，交由王進來擲筊，這才順利完成儀式，讓家屬鬆了口氣，家屬透露，王進來本身就是南化鄉內侍奉太子廟的乩童，加上這 次的案情太離奇，才會有附身一事。

南化雙屍命案兇嫌準備棄屍，農婦柯玉梅不小心撞見，慘遭殺害，現場留下騎乘的機車。（資料照片／潘杏惠翻攝）

案情撲朔迷離的雙屍案，經半個多月偵查，終於在10月1日死者柯玉梅出殯當天宣告偵破。警方清查案發地點方圓百公里路口監視器及三萬多輛車，以確鑿的證據讓直接涉案的3名男子俯首認罪；主嫌柯世銘先勒昏男子陳進忠、再勒昏撞見棄屍過程的柯玉梅滅口，連續殺人棄屍的凶殘個性，連辦案人員都打寒顫。

檢警表示，全案是因在南市經營ＰＵＢ的柯嫌，看中其小弟江嫌母 親在楠西龜丹種植3、4公頃的桃花心木林，準備以6百萬元承攬，再轉售給從事園藝造景業的死者陳進忠，但死者卻分別向柯與江兩人透露該批林木價值2千萬元。

此言讓柯與江兩人心裡都不是滋味，江礙於老大想牟利，心有不甘又不敢說不，於是約好9月13日清晨六時，偕同另一小弟陳嫌與死者等4人，同乘柯世銘張姓同居女友的休旅車，前往該桃花心木林實地鑑價，不料，死者又改變說法，指該處林木不值6百萬元。

南化雙屍命案主嫌柯世銘和死者陳進忠約在這片桃花心木看林木，不料引起糾紛，在返程途中，在車上勒昏陳進忠。（資料照片/潘杏惠攝）

柯嫌認為死者刻意從中作梗而萌生殺機，在返程途中，以其隨身背包帶，自右後座將坐在前座的陳進忠猛力勒昏，以為已死亡，隨即載至南化山區果園擬棄屍，卻被前往巡視果園的農婦柯玉梅撞見，柯嫌隨即以手臂將柯婦勒昏，並一同載至附近池塘棄屍。

案發後，由於柯嫌將陳進忠身上證件及手錶等物品搜刮丟棄他處，導致案情在死者身分一度無法確認下，而陷入膠著。經檢警依據死者生前通聯紀錄，及調閱清查案發地方圓百公里路口監視器與3萬多輛車子，才確認柯嫌涉案，立刻發動圍捕。

在偵訊過程，一度讓檢警傷透腦筋的是，柯嫌相當鎮靜，案發後每天詳看各報，並命令參與協助棄屍的江、陳兩嫌口徑一致，倘遇警查緝須供稱不認識陳進忠，及當日雖駕車前往楠西觀看桃花心木林，但並未遇見死者。惟檢警看出江、陳兩嫌心虛恐懼，在隔離偵訊時突破心防坦承犯案，柯嫌不得不俯首認罪。

(中時新聞網)