中國人民銀行4日公告，已受理樸道徵信有限公司（籌）的個人徵信業務申請。這是人行在2018年批復全國首張個人徵信牌照：百行徵信後的最新動作。若獲得批復，這家由北京金控、京東、小米合組的聯合體有望獲得中國第二張個人徵信牌照。

人行網站上的公告訊息顯示，樸道徵信註冊資本人民幣（下同）10億元，主要股東及所持股份為：北京金融控股集團有限公司持股35％、京東數字科技控股股份有限公司持股25％、北京小米電子軟件技術有限公司持股17.5％、北京曠視科技有限公司持股17.5％、北京聚信優享企業管理中心（有限合夥）持股5％。

人行早在2015年起陸續允許大型科技公司及其他民營機構打造徵信平台，但因監管者擔心民間參與可能威脅到數據安全並形成利益衝突，最終一度參與試點的八家公司均未獲得個人徵信牌照，而是被捏進一家由人行具有控制權的公司：百行徵信有限公司。

百行徵信註冊資本為10億元，互聯網金融協會為百行徵信第一大股東，持股比例為36％；其餘股東分別為芝麻信用（螞蟻集團旗下）、騰訊徵信（騰訊公司旗下）、深圳前海徵信（中國平安旗下）、鵬遠征信、中誠信徵信、考拉徵信（拉卡拉旗下）、中智誠徵信及北京華道徵信，持股比例分別為8％。

(工商 )