美元指數周線 一個月來最慘成績 22:192020/12/04 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 投資人看空美元認為還會續跌，也預期新冠疫情最壞時期應可在幾個月內結束，美元指數繼周四（3日）跌至兩年半低點後，周五收周線料寫下一個月來最慘成績。美元指數周四挫跌到90.504的2年半新低，周五跌0.1％至90.578，全周跌幅超過1％。三菱日聯金融集團（MUFG）分析師指出，美元周線又黑，可能促使投機者將近幾個月砍掉的美元空頭部位重新回補。 《日股》日經一路黑 周線連5紅 拚訂單 中鋼春節假期產線全開 (工商 ) #美元指數 #周線 #一個月 #最慘 #成績 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 商品期貨趨勢專欄－供需改善 油價樂觀 04:102020/12/04 證券．權證 《國際產業》西門子能源納入中型股指數 股價受激勵 17:382020/12/04 財經 陸富豪疫後轉向 擁抱現金最安心 04:102020/12/04 產業財經 《光電股》牧德11月合併營收1.87億元 寫6月來高點 09:082020/12/04 財經 《盤後解析》熱錢簇擁「萬四」如意 周線連5紅 14:312020/12/04 財經 股價指數期貨贏家專欄－高檔整理 美股中性偏多不變 04:102020/12/04 證券．權證 尾牙最期待明星出爐 有人蟬連寶座11年不退燒 11:412020/12/04 財經 KIA汽車11月台灣新車銷售訂單量創紀錄 09:502020/12/04 財經 財經熱門新聞 陸製量子電腦「九章」問世 大勝谷歌快100億倍 - 財經 - 工商 台積電接單英特爾有3大變數 給美國的公開信透端倪 - 財經 2020資金成洪水猛獸 謝金河：可能走出另一條投機路 - 財經 北京加大投資半導體抗美 2大慘業翻身之日近了 - 財經 帶旺聯家軍！聯電股價飆18年新高 短期現象還是翻身序曲？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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