投資人看空美元認為還會續跌，也預期新冠疫情最壞時期應可在幾個月內結束，美元指數繼周四（3日）跌至兩年半低點後，周五收周線料寫下一個月來最慘成績。美元指數周四挫跌到90.504的2年半新低，周五跌0.1％至90.578，全周跌幅超過1％。三菱日聯金融集團（MUFG）分析師指出，美元周線又黑，可能促使投機者將近幾個月砍掉的美元空頭部位重新回補。

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